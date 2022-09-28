بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر للمشاركة بمنتدى حواري

سيزور البابا فرنسيس البحرين من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل للمشاركة في منتدى للحوار بين الشرق والغرب، في أول زيارة لأي من بابوات الفاتكان إلى مملكة البحرين.

وقال مدير دار الصحافة التابعة للفاتيكان ماتيو بروني في بيان اليوم الأربعاء: "تلبيةً لدعوة من السلطات المدنية والدينية، سيجري البابا فرنسيس رحلة إلى البحرين من 3 إلى 6 نوفمبر".

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وجعل البابا فرنسيس (85 عاماً) من الحوار مع العالم الإسلامي سمة مميزة لبابويته.

وقد عاد مؤخراً من زيارة لكازاخستان ذات الأغلبية المسلمة، حيث شارك في قمة بين الأديان.

وأصبح فرنسيس عام 2019 أول بابا للفاتيكان يزور الخليج بزيارته أبو ظبي، حيث وقع وثيقة تاريخية مع شيخ الأزهر، وتعهد بالتعاون الكاثوليكي - الإسلامي للعمل من أجل السلام.

وفي البحرين، سيزور البابا فرنسيس العاصمة المنامة ومدينة العوالي وسيشارك في "ملتقى البحرين للحوار: حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني".

وسيُكشف في موعد لاحق عن تفاصيل أخرى متعلقة بالزيارة التي ستكون الرحلة الدولية الـ39 للبابا خلال فترة ولايته.

واستقبل البابا فرنسيس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الفاتيكان في 2014. وناقشا "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".