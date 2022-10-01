حكومة الكويت تعتمد مرسوما بدعوة مجلس الأمة للانعقاد

اعتمدت الحكومة الكويتية، اليوم السبت، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما رفعت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمد الفارس، أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022، وقرر رفعه إلى أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، وفق ما نقلته "كونا".

كما قال عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم في قصر السيف، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح؛ رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء رفع لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات مجلس الأمة 2022 تنفيذاً لأحكام الدستور.