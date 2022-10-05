الكويت: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء بأن أمراً أميرياً صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء.

وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها يوم السبت إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما بثته وكالة الأنباء الكويتية.

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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي الـ 17 في 11 أكتوبر الجاري و رفع استقالة الحكومة إلى أمير البلاد".

نتائج الانتخابات

أتت الاستقالة غداة الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات مجلس الأمة وفقا للمادة 57 من الدستور التي تنص على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وأسفرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها رسميا صباح (الجمعة) عن عودة المرأة إلى قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة، بعد فوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري بمقعد نيابي عن الدائرة الانتخابية الثالثة وعالية الخالد عن الدائرة الانتخابية الثانية.