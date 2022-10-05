.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكويت: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

  • الخط
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

الكويت: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء بأن أمراً أميرياً صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء.

موسكو: أوقفنا تقدم الأوكران نحو خيرسون ونستعد لهجوم مضاد العرب والعالم روسيا و أوكرانيا موسكو: أوقفنا تقدم الأوكران نحو خيرسون ونستعد لهجوم مضاد

وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها يوم السبت إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما بثته وكالة الأنباء الكويتية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي الـ 17 في 11 أكتوبر الجاري و رفع استقالة الحكومة إلى أمير البلاد".

نتائج الانتخابات

أتت الاستقالة غداة الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات مجلس الأمة وفقا للمادة 57 من الدستور التي تنص على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وأسفرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها رسميا صباح (الجمعة) عن عودة المرأة إلى قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة، بعد فوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري بمقعد نيابي عن الدائرة الانتخابية الثالثة وعالية الخالد عن الدائرة الانتخابية الثانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترقب حذر في تعز مع فشل مساعي تجديد الهدنة باليمن ترقب حذر في تعز مع فشل مساعي تجديد الهدنة باليمن
اكتشف المزيد