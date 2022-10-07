اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
KUWAIT USA FLAG
تعبيرية

أميركا توافق على بيع أسلحة للكويت بقيمة 3 مليارات دولار

البنتاغون أشار إلى أن جهة التعاقد الأساسية ستكون شركة رايثيون للصواريخ والدفاع

رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومة صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع جوي متوسط المدى وعتاد مرتبط بهما للكويت في صفقة تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار.

الخارجية الأميركية: نتواصل مع السعودية بشأن قضايا مختلفة وبشكل منتظم أميركا الخارجية الأميركية: نتواصل مع السعودية بشأن قضايا مختلفة وبشكل منتظم

وقالت الوزارة "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة تهديدات حالية ومستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد عناصر خبيثة في المنطقة وتحسين التوافق مع أنظمة تشغلها القوات الأميريية ودول خليجية أخرى".

وأشار البنتاغون إلى أن جهة التعاقد الأساسية ستكون شركة رايثيون للصواريخ والدفاع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70 واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط