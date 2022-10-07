أميركا توافق على بيع أسلحة للكويت بقيمة 3 مليارات دولار
البنتاغون أشار إلى أن جهة التعاقد الأساسية ستكون شركة رايثيون للصواريخ والدفاع
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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومة صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع جوي متوسط المدى وعتاد مرتبط بهما للكويت في صفقة تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار.
وقالت الوزارة "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة تهديدات حالية ومستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد عناصر خبيثة في المنطقة وتحسين التوافق مع أنظمة تشغلها القوات الأميريية ودول خليجية أخرى".
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وأشار البنتاغون إلى أن جهة التعاقد الأساسية ستكون شركة رايثيون للصواريخ والدفاع.
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