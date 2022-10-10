اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
‎الإمارات وزارة الخارجية الإماراتية

الإمارات: مستعدون لدعم جهود خفض التصعيد في أزمة أوكرانيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكدت دولة الإمارات على استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

لافروف: نثمن موقف الإمارات المتزن حول أوكرانيا الخليج العربي روسيا و أوكرانيا لافروف: نثمن موقف الإمارات المتزن حول أوكرانيا

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم الاثنين، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المقررة إلى روسيا غداً، تأتي في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

حلول سياسية

كما أضافت أن الزيارة تهدف لتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشارت الوزارة إلى أن المحادثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين لم يكتف بقصف كييف وعدة مدن: الرد سيكون أقوى بوتين لم يكتف بقصف كييف وعدة مدن: الرد سيكون أقوى
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط