الإمارات: مستعدون لدعم جهود خفض التصعيد في أزمة أوكرانيا

أكدت دولة الإمارات على استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم الاثنين، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المقررة إلى روسيا غداً، تأتي في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.
حلول سياسية
كما أضافت أن الزيارة تهدف لتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
#الإمارات تؤكد دعم الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد في أزمة #أوكرانيا ودعم الجهود الإنسانية.#وام https://t.co/QQmd9cLVxd pic.twitter.com/aDP4aBPk7d— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 10, 2022
وأشارت الوزارة إلى أن المحادثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.
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