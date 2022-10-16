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صدور مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الكويتية

إعادة تشكيل الحكومة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

العربية.نت
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أفاد مركز التواصل الحكومي في الكويت، اليوم الأحد، بصدور مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وقال المركز على "تويتر" إن التشكيلة ضمت بدر حامد يوسف الملا وزيرا للنفط، والشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

وشملت الحكومة الجديدة الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

الحكومة الجديدة تضمن أيضا تعيين عبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية.

وفي شأن آخر، كان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أكد صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح بعد غد الثلاثاء 18 من أكتوبر 2022، وذلك استناداً للمادة 106 من الدستور.

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