اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت

أمير الكويت يعود لبلاده بعد استكمال فحوص طبية بإيطاليا

العربية.نت _ وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت، السبت، قادماً من إيطاليا بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد غادر قبل أيام، إلى إيطاليا لإجراء فحوصات طبية دورية، بحسب ما نقلته وكالة "كونا" الرسمية.

الكويت تفرض رسوم دخول على المصريين القادمين إليها أسواق اقتصاد الكويت الكويت تفرض رسوم دخول على المصريين القادمين إليها
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
11 % من الفرنسيين يعانون نقصا في التغطية الصحية.. ما السبب؟ 11 % من الفرنسيين يعانون نقصا في التغطية الصحية.. ما السبب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط