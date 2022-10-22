أمير الكويت يعود لبلاده بعد استكمال فحوص طبية بإيطاليا

عاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت، السبت، قادماً من إيطاليا بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد غادر قبل أيام، إلى إيطاليا لإجراء فحوصات طبية دورية، بحسب ما نقلته وكالة "كونا" الرسمية.