سوناك: محظوظون بعلاقاتنا التاريخية مع دول الخليج

على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27" المنعقد بشرم الشيخ في مصر، أكد رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك أهمية العلاقات التي تجمع بلاده بدول الخليج، وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق تقدم في العلاقات التجارية معها.

وقال في تصريحات للعربية/الحدث اليوم الاثنين، إن بلاده "محظوظة بعلاقاتها المهمة والتاريخية مع دول الخليج."

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كما أضاف أن هذه العلاقات يجب أن تتجاوز الدفاع إلى التعاون الاقتصادي.

طهران تزعزع استقرار المنطقة

أما في ما يتعلق بالملف الإيراني، فأشار إلى الحاجة للتشاور مع شركاء بلاده بشأن إيران. وأكد أن الممارسات الإيرانية تزعزع الاستقرار في المنطقة.

كذلك أوضح أن "طهران لم تقبل سابقا الاتفاق النووي"، معتبراً أن الوضع أصبح معقدا مع قمع المحتجين الذين ما زلوا يتظاهرون منذ منتصف سبتمبر الماضي، بعد مقتل الشابة مهسا أميني.

وفي ما يتعلق بالملف الروسي الأوكراني، اعتبر أن "غزو روسيا لأوكرانيا جعل الانتقال للطاقة النظيفة حتمياً"، وفق تعبيره.

"ليس عادلا"

كما رأى أنه "ليس عادلا مطالبة كييف" بالتفاوض، بينما تتعرض للهجوم، في إشارة إلى معلومات وتقارير أميركية سابقة ألمحت إلى أن واشنطن حثت أوكرانيا على العودة إلى طاولة الحوار مع موسكو.

وعن قمة المناخ والأزمة البيئية العالمية، فأكد "ألا رخاء دائماً بدون اتخاذ إجراءات للحد من التغير المناخي".

يشار إلى أن نحو 200 من قادة العالم شاركوا اليوم في افتتاح الجلسة الرئاسية للمؤتمر الذي يستمر حتى 18 نوفمبر، فيما شدد معظم المتحدثين اليوم على ضرورة التحرك عالمياً من أجل الحد من العوامل التي تلقي بثقلها على التغير المناخي، وتهدد العالم أجمع، لاسيما البلدان النامية.