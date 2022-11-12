مشاهد تغزو التواصل.. "بحيرات مياه" في شوارع الكويت

تشهد الكويت حالة من عدم الاستقرار في الطقس وسقوط كثيف للأمطار، ما أدى لظهور بحيرات في بعض الشوارع وغرق بعض المجمعات التجارية بالمياه، وهو ما تسبب في موجة غضب عبر مواقع التواصل.

فيديو/ بحيرات في شوارع الجهراء بأمطار الخير. pic.twitter.com/rbYc63eO7V — المجلس (@Almajlliss) November 11, 2022

ونشرت مواقع كويتية، الجمعة، مقاطع فيديو توثق تسبب الأمطار في ظهور "بحيرات من المياه في شوارع مدينة الجهراء"، ما تسبب في تعطل بعض السيارات.

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البط يسبح في الشوارع

كما أظهر مقطع آخر، عددا من طيور "البط" وهي تسبح في مياه الأمطار المتراكمة في مخيم بر الصبية.

فيما تعاملت فرق الإطفاء الكويتية، الجمعة، مع 147 بلاغا خلال فترة هطول الأمطار في مختلف المحافظات، وفقا لما نشرته صحيفة "الرأي".

وتركزت أهم البلاغات في الأنفاق والطرق التي تجمعت بها كميات كبيرة من مياه الأمطار، وتم إنقاذ عدد من الأشخاص المحتجزين في مركباتهم في بعض الطرق، وفقا للصحيفة.

تحرك حكومي

من جهتها، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال الكويتية أن الوزيرة، أماني بو قماز، وجهت لوما شديدا لمسؤولي قطاع هندسة الصيانة بالوزارة خلال متابعتها من غرفة العمليات. وفق ما نقلت صحيفة "القبس".

وقالت المصادر إن "الوزيرة استفسرت عن أسباب تكرار تجمعات المياه في عدد من مناطق الكويت"، مشيرة إلى أنها عبرت عن غضبها الشديد إزاء ذلك.

وأكدت وزيرة الأشغال محاسبة جميع من يثبت تقصيره سواء من المسؤولين أو المقاولين وأن إجراءات ستعلن بهذا الخصوص مطلع الأسبوع المقبل.