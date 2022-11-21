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عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد

ملك البحرين يكلف ولي العهد بتشكيل حكومة جديدة

دبي - العربية.نت
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رفع ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، استقالة الوزارة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي وافق عليها.

وأصدر العاهل البحريني أمراً ملكياً بتعيين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة (46) من الدستور، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

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انتخابات نيابية وبلدية

وشهدت البحرين انتخابات نيابية وبلدية يومي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، (يوم الاقتراع الرئيسي) و19 نوفمبر (جولة الإعادة) لانتخاب 40 عضواً في مجلس النواب و30 عضواً في المجلس البلدي.

وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات بجولتيها فوز 8 نساء في مجلس النواب، فيما يعد أكبر عدد من النساء يصل لقبة البرلمان في تاريخ البلاد.

يشار إلى أن الحكومة قدمت استقالتها بموجب المادة 33 من دستور البحرين التي تقضي بإعادة تشكيل الحكومة عند بداية كل فصل تشريعي.

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