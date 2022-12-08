التعاون الخليجي يشيد بنجاح وساطة السعودية والإمارات لتبادل سجينين بين أميركا وروسيا

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالوساطة التي قادها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والتي نتج عنها إفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

وأكد أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي لتحقيق السلام بين شعوب العالم كافة.

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كما أشاد الحجرف بتعاون واشنطن وروسيا واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين.

وكان بيان إماراتي سعودي مشترك أعلن اليوم عن نجاح الوساطة التي قادها رئيس الدولة في الإمارات، وولي العهد السعودي للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين أميركا وروسيا.

عبر مطار أبوظبي

كما أوضح البيان أن أبوظبي استقبلت بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، المواطنة الأميركية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن بعد إفراج السلطات الأميركية عنه، وذلك بحضور المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقد قام الجانبان الأميركي والروسي بتسلم مواطنيهما تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما.

كذلك، أكد البيان أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما مع واشنطن وموسكو، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

لاعبة كرة سلة.. وتاجر سلاح

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن اليوم الخميس، أن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر المحتجزة في روسيا منذ شباط/فبراير، صارت "في أمان" و"في طريقها" إلى الولايات المتحدة بعد تبادل سجناء مع موسكو.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تبادل السجين الروسي فيكتور بوت بلاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر.

واحتجزت اللاعبة الأميركية، البالغة من العمر 31 عاما، منذ فبراير/شباط الماضي في روسيا بعد أن عثر مسؤولو مطار موسكو على زيت القنب في حقائبها أثناء عودتها إلى الولايات المتحدة بعد اللعب في روسيا.

بينما فيكتور بوت يعد أحد تجار الأسلحة الأكثر شهرة في العالم، والمدان في الولايات المتحدة بتهريب أسلحة روسية.