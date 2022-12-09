ملك البحرين: القمم الـ3 مع الصين تعكس الحرص على تكثيف التعاون
أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، أن القمم الثلاث مع الصين في السعودية، تعكس حرص دول مجلس التعاون، والدول العربية الشقيقة، وجمهورية الصين الصديقة، على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والخير على دولنا والعالم أجمع.
كما جدد ملك البحرين تقديره للجهود المباركة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معرباً عن امتنانه لمبادرته الكريمة لاستضافة هذه القمم الثلاث، وللدور الاستراتيجي المهم الذي تقوم به السعودية الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.
ووصل اليوم إلى المملكة العربية السعودية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ليترأس وفد مملكة البحرين إلى اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يترأس وفد المملكة إلى قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
وكان في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفيرا البلدين، وأعضاء السفارة البحرينية وعدد من كبار المستقبلين.
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