اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

وزيرا خارجية السعودية والإمارات يؤكدان على الشراكة الاستراتيجية لدعم الأمن

وزيرا خارجية الإمارات والسعودية يبحثان مسارات التعاون الخليجي والعربي المشتركة

دبي - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأحد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي. وأكد الوزيران على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لدعم الأمن.

وجرى خلال اللقاء الذي عُقد في أبوظبي، بحث العلاقات الراسخة بين الإمارات والسعودية، ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما ناقشا عددا من القضايا التي تهم البلدين والملفات الخاصة بالتعاون العربي والخليجي المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقات بين الإمارات والسعودية وقيادتي البلدين وشعبيهما.

وذكر وزير الخارجية الإماراتي أن الإمارات والسعودية ترتبطان بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة تتعزز بشكل مستمر بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

روسيا تنتج "أقوى وسائل التدمير".. ولندن تحذر من محادثات السلام العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا تنتج "أقوى وسائل التدمير".. ولندن تحذر من محادثات السلام

وتوجه بالتهنئة إلى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله على نجاح الدورة الـ 43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وكذلك "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية" و"القمة العربية الصينية"، مشيدا بنتائجهما ودورهما في ترسيخ علاقات مثمرة بين الصين ودول المنطقة، وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس إيجابا على المنطقة ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خيانة ملكية.. هاري وميغان في مرمى الانتقادات بسبب الوثائقي المثير للجدل خيانة ملكية.. هاري وميغان في مرمى الانتقادات بسبب الوثائقي المثير للجدل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط