تنفيذ دوريات أميركية بحرية مشتركة مع العراق والكويت
الأسطول الخامس يعلن إجراء دورية للمرة الثانية خلال 4 أشهر لتعزيز الأمن البحري الإقليمي
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قالت قيادة الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الاثنين، إن قوات بحرية من العراق والكويت وأميركا قامت بدورية مشتركة في الخليج للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، لتعزيز الأمن البحري الإقليمي.
وأضافت أن سفنا من البحرية الأميركية عملت مع سفن من البحرية العراقية وقوات خفر السواحل الكويتية، ونفذت تدريبات على المناورة والأمن البحري.
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وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، الأدميرال براد كوبر "الشراكات أساس الأمن والاستقرار البحري في الشرق الأوسط... تعاوننا المستمر يشير إلى التزامنا الجماعي بحماية المياه الإقليمية".
وأجرت الدول الثلاث دورية مماثلة في الخليج في الخامس والعشرين من أغسطس آب.
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