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سكين جريمة طعن
تعبيرية

جريمة مروعة في البحرين.. طعن شقيقه وقتله ثم سلم نفسه

بسبب خلافات شخصية

دبي - العربية.نت
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جريمة مروعة شهدتها دولة البحرين، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه طعنا بعد مشاجرة بينهما، حسبما أفادت، الأربعاء، وزارة الداخلية.

وقالت مديرية شرطة محافظة العاصمة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، إن "مشاجرة بين شقيقين تسفر عن وفاة أحدهما (38 عاما) جراء طعنه بآلة حادة في منزل بمنطقة جدعلي بسبب خلافات شخصية".

وأوضحت وزارة الداخلية عبر تويتر أن الجاني (30 عاما) سلم نفسه للشرطة.

هذا وقامت الجهات المختصة باتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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