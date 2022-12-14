جريمة مروعة في البحرين.. طعن شقيقه وقتله ثم سلم نفسه
بسبب خلافات شخصية
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جريمة مروعة شهدتها دولة البحرين، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه طعنا بعد مشاجرة بينهما، حسبما أفادت، الأربعاء، وزارة الداخلية.
مديرية شرطة محافظة العاصمة : مشاجرة بين شقيقين تسفر عن وفاة أحدهما (38 عاما) جراء طعنه بآلة حادة في منزل بمنطقة جدعلي بسبب خلافات شخصية، فيما قام الجاني (30 عاما) بتسليم نفسه للشرطة، والجهات المختصة قامت باتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال ذلك.— Ministry of Interior (@moi_bahrain) December 14, 2022
وقالت مديرية شرطة محافظة العاصمة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، إن "مشاجرة بين شقيقين تسفر عن وفاة أحدهما (38 عاما) جراء طعنه بآلة حادة في منزل بمنطقة جدعلي بسبب خلافات شخصية".
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وأوضحت وزارة الداخلية عبر تويتر أن الجاني (30 عاما) سلم نفسه للشرطة.
هذا وقامت الجهات المختصة باتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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