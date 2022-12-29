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الشرطة الكويتية (أرشيفية - أ ف ب)
الشرطة الكويتية (أرشيفية - أ ف ب)

ذعر بالكويت.. مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى!

قوات الأمن سارعت للمستشفى حيث تبين أن خلافاً نشب بين مواطنين تسبب في تشاجرهما باستخدام "السكاكين والسيوف"

العربية.نت _ وكالات
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وقعت مشاجرة بين مواطنين كويتيين استخدمت فيها "السيوف والسكاكين"، داخل مستشفى بمنطقة الجهراء (غرب الكويت)، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتوقفهما وتحيلهما للجهات المختصة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

ووصل بلاغ لغرفة عمليات وزارة الداخلية بالكويت يفيد بنشوب مشاجرة داخل مستشفى الجهراء تم خلالها استخدام "الأسلحة البيضاء"، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وسارعت قوات الأمن إلى المستشفى حيث تبين أن خلافاً نشب بين مواطنين تسبب في تشاجرهما باستخدام "السكاكين والسيوف".

وتمكنت القوات الأمنية الكويتية من السيطرة على طرفي المشاجرة وانتزاع "السيوف والسكاكين" منهما، قبل أن يتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.

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ووفق المادة 28 من القانون رقم 1991/13 بخصوص الأسلحة والذخائر بالكويت، فإنه" لا يجوز حيازة الأسلحة البيضاء أو إحرازها أو حملها في الأماكن العامة"، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وحسب المادة 29 من نفس القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك"، مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

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