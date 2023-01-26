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أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

رئيس الوزراء أعلن تقديم استقالة حكومته يوم الاثنين الماضي

العربية.نت
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أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، بصدور أمر أميري بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأضافت الوكالة أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قبل أيضا استقالة الوزراء في الحكومة.

وكان رئيس الوزراء أعلن تقديم استقالة حكومته يوم الاثنين الماضي إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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