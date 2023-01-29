اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون المعين حديثاً (القياسات الصحيحة للصورة)
جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون المعين حديثاً

تعيين الكويتي جاسم البديوي أمينا لمجلس التعاون الخليجي

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، تعيين جاسم البديوي سفير الكويت في واشنطن أميناً عاماً جديداً لمجلس التعاون الخليجي، اعتبارا من أول فبراير/شباط المقبل، خلفاً للأمين العام الحالي الكويتي نايف الحجرف الذي تنتهي فترته في 31 يناير/كانون الثاني.

مجلس التعاون الخليجي: نقف صفاً واحداً ضد أي تهديد العرب والعالم مجلس التعاون الخليجي: نقف صفاً واحداً ضد أي تهديد



وقال مجلس التعاون الخليجي في بيان على موقعه الإلكتروني إن الحجرف رحب "بالأمين العام المعين لمجلس التعاون، مهنئا إياه بتولي مهام الأمين العام لمجلس التعاون اعتبارا من الأول من فبراير 2023، متمنيا له التوفيق والنجاح".

وفي ديسمبر/كانون الأول وافق زعماء دول مجلس التعاون في اجتماعهم بالرياض على رغبة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام للمجلس لفترة ثانية، اعتبارا من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام الدكتور نايف الحجرف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اتفاق على تطوير حقول الغاز الليبية يجدد الخلاف بين الدبيبة وباشاغا اتفاق على تطوير حقول الغاز الليبية يجدد الخلاف بين الدبيبة وباشاغا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط