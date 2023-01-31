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المخدرات المصادرة

قيمتها 33 مليون دولار.. ضبط شحنة مخدرات ضخمة في خليج عمان

الأسطول الخامس الأميركي صادر 4000 كيلوغرام من الحشيش و512 كيلوغرام من الميثامفيتامين من سفينة صيد كانت تبحر عبر المياه الدولية في خليج عمان في 30 يناير

العربية.نت، وكالات
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أعلن الأسطول الخامس الأميركي يوم الثلاثاء، ضبط شحنة مخدرات بقيمة 33 مليون دولار في سفينة صيد بخليج عمان.

وقال في بيان إنه صادر 4000 كيلوغرام من الحشيش و512 كيلوغرام من الميثامفيتامين بقيمة إجمالية تقدر بنحو 33 مليون دولار أميركي من سفينة صيد كانت تبحر عبر المياه الدولية في خليج عمان في 30 يناير.

وجاء في بيان للأسطول أن المصادرة تمت خلال دورية روتينية وهي أول عملية مصادرة مخدرات في عام 2023.

ولفتت إلى أنه في ظل القيادة السابقة لفرقة العمل متعددة الجنسيات من قبل اللواء البحري السعودي، عبد الله المطيري، لمدة ستة أشهر، سجلت 150 سفينة أكثر من 10000 ساعة في الدوريات الإقليمية واعترضت ست شحنات من المخدرات التي تضمنت الأفيون والهيروين والحشيش والأمفيتامينات.

وبلغت القيمة الإجمالية المقدرة للمخدرات المضبوطة أكثر من 250 مليون دولار.

وتابع البيان أنه ومنذ عام 2021، اعترضت القوات البحرية المشتركة ما قيمته مليار دولار من المخدرات خلال الدوريات البحرية.

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