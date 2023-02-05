السلطات الكويتية تبحث عن "مستهتر".. دهس طفلة وفر هاربا

تعرضت طفلة لحادث دهس بسيارة مجهولة في الكويت، بعد أن فر السائق من موقع الحادث وتركها في حالة خطيرة دون إسعافها. وتكثف الجهات الأمنية جهودها لضبط السائق.

الجهات الأمنية تبحث عن «مستهتر» دهس طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات في منطقة عبدالله المبارك وفر هارباً من دون اسعافها، فيما نقلت لاحقاً إلى العناية المركزة بمستشفى الفروانية. pic.twitter.com/ioExruimPE — المجلس (@Almajlliss) February 4, 2023

وفي التفاصيل، نقلت طفلة كويتية تبلغ من العمر 3 سنوات، لأحد المستشفيات في حالة حرجة، إثر تعرضها للدهس من قبل مجهول أمام منزل أسرتها في ضاحية بمحافظة الفروانية في الكويت.

مادة اعلانية

ووفقا للإعلام الكويتي، تبحث الجهات الأمنية عن "المتهم المجهول"، بعدما دهس الطفلة وفر هاربا دون إسعافها.