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الشرطة الكويتية - أرشيفية

السلطات الكويتية تبحث عن "مستهتر".. دهس طفلة وفر هاربا

نقلت طفلة كويتية تبلغ من العمر 3 سنوات، لأحد المستشفيات في حالة حرجة

العربية.نت
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تعرضت طفلة لحادث دهس بسيارة مجهولة في الكويت، بعد أن فر السائق من موقع الحادث وتركها في حالة خطيرة دون إسعافها. وتكثف الجهات الأمنية جهودها لضبط السائق.

وفي التفاصيل، نقلت طفلة كويتية تبلغ من العمر 3 سنوات، لأحد المستشفيات في حالة حرجة، إثر تعرضها للدهس من قبل مجهول أمام منزل أسرتها في ضاحية بمحافظة الفروانية في الكويت.

ووفقا للإعلام الكويتي، تبحث الجهات الأمنية عن "المتهم المجهول"، بعدما دهس الطفلة وفر هاربا دون إسعافها.

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