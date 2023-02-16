"سطو مسلح على بنك" في الكويت يثير الجدل.. والداخلية ترد

أثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، لحادثة "سطو مسلح" على سيارة أحد المصارف في البلاد، حالة من الجدل، ما استدعى رداً عاجلاً من وزارة الداخلية.
فيديو | «الداخلية» تنفي السطو على مركبة أحد البنوك: حادث تصادم بين شاحنة نفايات وحافلة حراس أمن البنك أفضى لإصابة 12 حارسا تم إسعافهم للمستشفى— جرائم ومحاكم (@cckwt) February 16, 2023
• دعت وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما تنشره من أخبار تتعلق بالشأن الأمني.. وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية#الكويت pic.twitter.com/4jtTCKkXNv
ويظهر في الفيديو الذي يقوم بتصوير شخص يبدو أنه من شركة أمنية خاصة انقلاب حافلة مع سقوط مصابين وآثار دماء بالمكان.
الإعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 15, 2023
غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لمقطع فيديو ويتضمن حادثة سطو على مركبة تابعة الى احدى البنوك،
حيث توضح الإدارة انه حادث مروري بين شاحنة لنقل النفايات وحافلة وأسفر عن 12 اصابة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين. pic.twitter.com/byYlcYNmqH
كما أظهر المقطع الذي تبلغ مدته نحو دقيقتين، تضرر الحافلة بشكل كبير وسط انتشار لعدد من رجال الأمن.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان أن ما تم تداوله ليس صحيحا، وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أنه حادث مروري بين شاحنة لنقل النفايات وحافلة وأسفر عن 12 إصابة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين.
ودعت الإدارة رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة" فيما يتم نشره وتداوله من أخبار تتعلق بالشأن الأمني و"أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية"
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