"سطو مسلح على بنك" في الكويت يثير الجدل.. والداخلية ترد

أثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، لحادثة "سطو مسلح" على سيارة أحد المصارف في البلاد، حالة من الجدل، ما استدعى رداً عاجلاً من وزارة الداخلية.

فيديو | «الداخلية» تنفي السطو على مركبة أحد البنوك: حادث تصادم بين شاحنة نفايات وحافلة حراس أمن البنك أفضى لإصابة 12 حارسا تم إسعافهم للمستشفى



• دعت وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما تنشره من أخبار تتعلق بالشأن الأمني.. وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية#الكويت pic.twitter.com/4jtTCKkXNv — جرائم ومحاكم (@cckwt) February 16, 2023

ويظهر في الفيديو الذي يقوم بتصوير شخص يبدو أنه من شركة أمنية خاصة انقلاب حافلة مع سقوط مصابين وآثار دماء بالمكان.

الإعلام الأمني:

غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لمقطع فيديو ويتضمن حادثة سطو على مركبة تابعة الى احدى البنوك،



حيث توضح الإدارة انه حادث مروري بين شاحنة لنقل النفايات وحافلة وأسفر عن 12 اصابة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين. pic.twitter.com/byYlcYNmqH — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 15, 2023

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كما أظهر المقطع الذي تبلغ مدته نحو دقيقتين، تضرر الحافلة بشكل كبير وسط انتشار لعدد من رجال الأمن.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان أن ما تم تداوله ليس صحيحا، وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أنه حادث مروري بين شاحنة لنقل النفايات وحافلة وأسفر عن 12 إصابة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين.

ودعت الإدارة رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة" فيما يتم نشره وتداوله من أخبار تتعلق بالشأن الأمني و"أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية"