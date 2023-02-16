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"سطو مسلح على بنك" في الكويت يثير الجدل.. والداخلية ترد

دبي - العربية.نت
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أثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، لحادثة "سطو مسلح" على سيارة أحد المصارف في البلاد، حالة من الجدل، ما استدعى رداً عاجلاً من وزارة الداخلية.

ويظهر في الفيديو الذي يقوم بتصوير شخص يبدو أنه من شركة أمنية خاصة انقلاب حافلة مع سقوط مصابين وآثار دماء بالمكان.

كما أظهر المقطع الذي تبلغ مدته نحو دقيقتين، تضرر الحافلة بشكل كبير وسط انتشار لعدد من رجال الأمن.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان أن ما تم تداوله ليس صحيحا، وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أنه حادث مروري بين شاحنة لنقل النفايات وحافلة وأسفر عن 12 إصابة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين.

ودعت الإدارة رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة" فيما يتم نشره وتداوله من أخبار تتعلق بالشأن الأمني و"أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية"

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