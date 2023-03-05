الكويت.. أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمراً أميرياً صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

كما تم تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.



وكانت الحكومة الكويتية استقالت في يناير/كانون الثاني بعد أزمة مع البرلمان.