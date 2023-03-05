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الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

الكويت.. أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء

كانت الحكومة الكويتية استقالت في يناير/كانون الثاني بعد أزمة مع البرلمان

العربية.نت
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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمراً أميرياً صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

كما تم تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكانت الحكومة الكويتية استقالت في يناير/كانون الثاني بعد أزمة مع البرلمان.

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