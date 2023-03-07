أمير قطر يعين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسا للوزراء

عين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

سمو الأميرالمفدى يصدر الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2023 بتعيين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء#قنا pic.twitter.com/ORTvScdmgW — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 7, 2023

إلى هذا، أصدر الشيخ تميم أمير قطر اليوم الثلاثاء أمرا أميريا بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.

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وكان خالد بن خليفة عين رئيسا للوزراء وزيرا للداخلية في عام 2020 خلفا للشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني.