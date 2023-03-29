الإمارات.. تعيين خالد بن محمد بن زايد ولياً للعهد في أبوظبي

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

كما أصدر الشيخ محمد بن زايد، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي. وكذلك أصدر مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.

مادة اعلانية

في سياق متصل، أصدر الشيخ محمد بن زايد، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.