إعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا لوزراء الكويت

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن أمرا أميريا صدر في الكويت بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء.
تأتي هذه الخطوة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الثلاثاء الماضي.
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ومن المقرر أن يشكل رئيس الوزراء حكومته الجديدة ويصدر مرسوم تعيينهم قبل يوم 20 يونيو حزيران الجاري، الذي تنعقد فيه الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.
وقدمت الحكومة استقالتها الأربعاء الماضي عقب ظهور نتائج الانتخابات، حيث ينص الدستور على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
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