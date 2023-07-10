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تعبيرية

جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي

الاجتماعات التي تشهدها موسكو اليوم تبحث الموضوعات الدولية وقضايا التعاون الإقليمي

الرياض - قناة العربية
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تشهد موسكو، اليوم الاثنين، الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية.

ويهدف الحوار إلى تعزيز العلاقات بين دول الخليج العربي وروسيا الاتحادية، حيث سيغطي العديد من الموضوعات الدولية وقضايا التعاون الإقليمي.

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وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان السبت، إن الاجتماع "يسعى لتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة".

من الاجتماع الخامس بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي في الرياض
من الاجتماع الخامس بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي في الرياض

وأوضح أنه خلال هذا الاجتماع "سيتم مناقشة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من جهة أخرى".

ووصف البديوي العلاقات الخليجية الروسية بـ"المتميزة"، مشيراً إلى أنه "منذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي في نوفمبر 2011، واستمرارها دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات".

الاجتماع الوزاري الخامس بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا يونيو 2202 - رويترز
الاجتماع الوزاري الخامس بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا يونيو 2202 - رويترز

وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي "تعمل دائماً للتعاون وبناء العلاقات مع جميع الدول والتجمعات الإقليمية"، مشيراً إلى السعي لـ"زيادة وتكثيف التواجد الخليجي الإقليمي والدولي، عن طريق الضلوع في شراكات استراتيجية مع أطراف المجتمع الدولي المتعددة".

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وقد عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا بالعاصمة السعودية الرياض في يونيو 2022 بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ويصل حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وروسيا إلى 7.6 مليار دولار في آخر إحصائية معلنة لعام 2021، وتأتي الآلات الكهربائية والبلاستيك كأهم السلع في الصادرات إلى روسيا بينما تأتي الحبوب والنحاس ومصنوعاته من ضمن أهم الواردات الروسية.

ولدى مجلس التعاون الخليجي عدة حوارات استراتيجية مع دول ومجموعات إقليمية حول العالم تصل إلى 15 حواراً استراتيجياً من بينها روسيا، وذلك بهدف توسيع التعاون والتشاور في جميع المجالات، بحسب موقع مجلس التعاون الخليجي.

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