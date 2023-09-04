معلومات حصرية لـ "العربية" تنسف أشهر روايات حادث فاشينيستا الكويت المروع

حصلت العربية على معلومات حصرية حول حادث فاشينيستا الكويت الشهيرة الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين وتحول إلى قضية رأي عام في الكويت، كما أثار ضجة عارمة على منصات التواصل بعد تسرب فيديو الحادث وما تردد عن قيادتها للسيارة تحت تأثير المخدرات.

كشف مصدر أمني كويتي لبرنامج تفاعلكم الذي تبثه قناة العربية معلومات جديدة عن الحادث تنسف أشهر الروايات المتداولة عن الفاشينيستا المتهمة في الحادث وأهمها أنها لم تكن تحت تأثير المخدر وقت وقوع الحادث كما أكدت التحاليل المعملية بل لم يعثر على مخدرات داخل سيارتها كما ذكرت بعض الروايات التي روجتها مواقع التواصل.

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كما نفى المصدر وفاة شخص ثالث في الحادث كما أشيع وأن المصابين كانت إصابة أحدهما خفيفة وخرج مباشرة من المستشفى الآخر كانت إصابته طفيفة وخرج في اليوم الثاني أيضا أما مرافق الفتاة فلم يصب بأذى وموجود في مخفر الشرطة منذ اليوم الأول.

كما فجر المصدر مفاجأة مدوية حول رواية تقديم بلاغ ضد المتوفين بتهمة التحرش بأن القانون لا يسمح أصلا بتقديم مثل تلك البلاغات ضد متوفين وأن الشائعة مصدرها تغريدة لشخص مجهول انتشرت بعدها على مواقع التواصل.

كما أكد المصدر عدم وجود أي وساطات للإفراج عن المتهمة وأن أي تدخل سوف يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

الإشارة الحمراء

وتسببت الفاشينيستا الشهيرة بحادث مروري أليم في الكويت، نتيجة تجاوزها الإشارة الحمراء، ما أدى إلى تصادم سيارتها بسيارة أخرى، ووفاة شخصين كانوا على متنها هم "وليد جاسم محمد المطيري" و"يوسف بدر الكعمي" .

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر "حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها على المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة". فيما رفضت النيابة العامة طلب الكفالة.

وتم توجيه 10 تهم للفاشينيستا الكويتية هي "القتل الخطأ، والإصابة بالخطأ، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة برعونة، وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، وقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة".