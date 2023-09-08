الإمارات.. سقوط طائرة عمودية بالبحر والبحث جارٍ عن الطاقم
يجري البحث عن طاقم طائرة عمودية سقطت بالبحر مكون من طيارين اثنين.. أحدهما مصري والآخر جنوب إفريقي
أعلن الطيران المدني الإماراتي، الجمعة، سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة "إيروجلف" في البحر، مشيراً إلى أن البحث جار عن طاقم الطائرة العمودية والمكون من طيارين اثنين.
وأضافت هيئة الطيران المدني أن الطيارين اللذين سقطت طائرتهما بالبحر مصري وجنوب إفريقي.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وام"، قال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية و الجنوب إفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.
وأضاف القطاع في بيان، أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.
هذا ووصفت شركة "إيروجلف"، مالكة المروحية، الرحلة بأنها "عمليات تدريب روتينية بين مطار آل مكتوم الدولي ومنصة بحرية".
وقالت الشركة في بيانها: "نحن نعمل مع سلطات الطيران ونبذل كل ما في وسعنا لجمع المعلومات في أسرع وقت ممكن.. في هذه اللحظة أفكارنا وصلواتنا مع طاقمنا وعائلاتهم".
وتعتبر الشركة المشغل الرئيسي للطائرات المروحية التجارية في الإمارة، وقد تأسست عام 1976 لتقديم الخدمات لقطاع النفط والغاز، قبل أن توسع خدماتها لتشمل قطاعات أخرى.
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