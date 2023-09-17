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الأرصاد العُمانية: لا تأثير لمنخفض بحر العرب على السلطنة خلال الـ5 أيام المقبلة

التوقعات تشير إلى فرص ظهور المنخفض الجوي ببحر العرب خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين

قناة العربية
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كشفت الأرصاد الجوية العمانية، الأحد، أن منخفضا جويا يتمركز وسط شمال الهند يتحرك غربا باتجاه شرق بحر العرب.

كما أضافت الأرصاد العمانية أن التوقعات تشير إلى فرص ظهور المنخفض الجوي ببحر العرب خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

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واعتبرت أنه لا توجد تأثيرات مباشرة على أجواء عمان خلال الأيام الـ5 القادمة.

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