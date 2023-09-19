اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
(آيستوك)

الكويت تستنكر حكم محكمة عراقية بشأن اتفاقية "خور عبد الله"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، "بأشد العبارات" حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية بين البلدين، تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي والبرلمان العراقي كانا قد صدقا على الاتفاقية، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

استكمال مناقشات حقول النفط المشتركة بين الكويت والعراق في سبتمبر طاقة نفط وغاز استكمال مناقشات حقول النفط المشتركة بين الكويت والعراق في سبتمبر
مادة اعلانية

عدم دستورية قانون التصديق عليها

غير أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قضت في سبتمبر الحالي بعدم دستورية قانون التصديق عليها.

ولفتت المحكمة إلى وجود مخالفة لمادة بالدستور، تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهذه المادة تشير إلى ضرورة أن يُسن القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

"ادعاءات تاريخية باطلة"

فيما استنكر مجلس الوزراء الكويتي حكم المحكمة العراقية، أمس الاثنين، قائلاً إنه يتضمن "ادعاءات تاريخية باطلة".

وسَلّم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي أحمد البكر سفير بغداد الجمعة الماضي مذكرة احتجاج على ما ورد في قرار المحكمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"أحمر الشفاة" يشعل حربا تجارية بين بكين وأوروبا بعد "أشباه الموصلات" "أحمر الشفاة" يشعل حربا تجارية بين بكين وأوروبا بعد "أشباه الموصلات"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط