البحرين: مقتل ضابط وفرد بهجوم حوثي عند الحدود الجنوبية

أفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بمقتل ضابط وفرد وإصابة آخرين من القوات البحرينية بهجوم حوثي على موقعهم عند الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن.

قوة دفاع البحرين تنعى عدداً من رجالها البواسلhttps://t.co/1gW5v8CrLB — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) September 25, 2023

وأوضحت أن الهجوم تم بطائرات مسيرة هجومية استهدفت مواقع قوة الواجب البحرينية، رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن، بحسب وكالة أنباء البحرين.

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وقالت إنه تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والقتلى إلى أرض الوطن.