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Families of staff of international organisations carry their belongings to shelter at a United Nations center after UNRWA said it relocated its central operations centre to the south of Gaza Strip after Israel's call for more than 1 million civilians in northern Gaza to move south within 24 hours, amid the Israeli-Palestinian conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip October 13, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
نازحون من غزة

التعاون الخليجي يبحث تطورات غزة في مسقط الثلاثاء

قال الأمين العام إن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة جاء بناء على طلب سلطنة عمان

العربية.نت
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أعلن جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن انعقاد الدورة الاستثنائية رقم 43 للمجلس الوزاري للمجلس بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الثلاثاء، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

وقال الأمين العام إن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة، جاء بناء على طلب سلطنة عمان (دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون) وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.

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وذكر الأمين العام أن هذا الاجتماع الاستثنائي يهدف للتشاور والتباحث بين دول مجلس التعاون حول "التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الصهيونية الخطيرة على قطاع غزة".

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