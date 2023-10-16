التعاون الخليجي يبحث تطورات غزة في مسقط الثلاثاء
قال الأمين العام إن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة جاء بناء على طلب سلطنة عمان
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن انعقاد الدورة الاستثنائية رقم 43 للمجلس الوزاري للمجلس بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الثلاثاء، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.
وقال الأمين العام إن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة، جاء بناء على طلب سلطنة عمان (دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون) وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.
مادة اعلانية
وذكر الأمين العام أن هذا الاجتماع الاستثنائي يهدف للتشاور والتباحث بين دول مجلس التعاون حول "التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الصهيونية الخطيرة على قطاع غزة".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أعلن ارتفاع عدد قتلاه .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن 199 أسيراً بقبضة حماسكتائب القسام تعلن استهداف مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية العرب والعالم
-
"نزاهة" السعودية توقف 176 متهماً في عدة جهاتخلال شهر ربيع الأول 1445هـ اقتصاد
-
اتفاق مصري فرنسي حول غزة لتجنب العنف ومنع التهجيروزيرة خارجية فرنسا طالبت بعدم تحميل مصر وحدها مسؤولية تبعات التصعيد في غزة مصر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية