التعاون الخليجي يبحث تطورات غزة في مسقط الثلاثاء

أعلن جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن انعقاد الدورة الاستثنائية رقم 43 للمجلس الوزاري للمجلس بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الثلاثاء، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

وقال الأمين العام إن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة، جاء بناء على طلب سلطنة عمان (دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون) وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.

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وذكر الأمين العام أن هذا الاجتماع الاستثنائي يهدف للتشاور والتباحث بين دول مجلس التعاون حول "التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الصهيونية الخطيرة على قطاع غزة".