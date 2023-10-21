الإمارات: نعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، إن بلاده تعمل مع "أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة".

وأشار الشيخ محمد إلى أنه شارك اليوم في قمة القاهرة للسلام، التي يستضيفها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة".

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وقال إن الإمارات تعمل أيضا على "تفادي توسع الصراع، ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل".

وتستضيف القاهرة القمة بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، بهدف تخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين، وفتح ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وسط مخاوف من اجتياح الجيش الإسرائيلي للقطاع برا.

ووجهت مصر الدعوة للعديد من الدول العربية والأوروبية، في الوقت الذي تأكد وفق مصادر مصرية، حضور 31 دولة حتى الآن، و3 منظمات دولية.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عدد القتلى في القطاع ارتفع إلى 4385، بينما زاد عدد المصابين إلى 13651 منذ تصعيد الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر. وأضافت الوزارة أن من بين القتلى 1756 طفلا و976 امرأة.