البحرين تعلن وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل

أعلنت البحرين، اليوم الخميس، مغادرة السفير الإسرائيلي البلاد، وعودة سفيرها من تل أبيب، ووقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

وأكد مجلس النواب في البحرين، أن السفير الإسرائيلي غادر البحرين، وعودة سفيرها البحريني إلى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ويأتي ذلك تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي أعلنه ملك البحرين في جميع المؤتمرات والمناسبات.

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وقال مجلس النواب البحريني، إن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة والمناطق الفلسطينية كافة.

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن فخره واعتزازه بما يوليه الملك حمد بن عيسى، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، حول حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية.