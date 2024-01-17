أمير الكويت يدعو الحكومة الجديدة لمحاربة الفساد وتنويع مصادر الدخل

دعا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، اليوم الأربعاء، إلى محاربة الفساد في البلاد وتنويع مصادر الدخل.

وأكد الشيخ مشعل في كلمة عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ضرورة العمل على "تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء وبلا تهاون وترسيخ أمن الوطن وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه ومحاربة الفساد والمحسوبية".

وحث الأمير الحكومة أيضا على العمل على عدة ملفات أخرى من بينها "الملف الاقتصادي الاستثماري وتنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية وتعزيز دور القطاع الخاص وحماية الأموال العامة، وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية".

وأضاف في كلمته، التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية، أن على الحكومة وضع "خطة عمل محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج زمني".

أصدر أمير الكويت، اليوم الأربعاء، مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والتي تضم 13 وزيراً.

وتضمن مرسوم تشكيل الحكومة، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية.

وعلى صعيد الحقائب الوزارية الاقتصادية، جرى تعيين عماد العتيقي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للنفط، وأنور المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

كما تضم الحكومة الجديدة سالم الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وعبد الله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدر أمير الكويت أمرا بتعيين الشيخ محمد السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء حكومة جديدة.