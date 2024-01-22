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شرطة الكويت

الكويت.. تسريح 6 عسكريين ظهورا بفيديو وهم يشاركون بشجار

القرار صدر من لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية

قناة العربية
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تم تسريح 6 عسكريين من العمل في الكويت بعد ظهورهم في فيديو متداول وهم يشاركون في مشاجرة.

ورصد الفيديو المتداول العسكريين وهم في مشاجرة بمخفر شمال غرب الصليبيخات الأسبوع الماضي.

القرار صدر من لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية، بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

سابقة تاريخية في أول حكومة بعهد أمير الكويت الجديد الخليج العربي أمير الكويت سابقة تاريخية في أول حكومة بعهد أمير الكويت الجديد

وشمل التسريح 3 عسكريين من مباحث المرور، و2 من المباحث الإدارية، وواحد من الأمن العام، إضافة إلى معاقبة ضابط بالخصم والحبس العسكري وتأخير رتبة.

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