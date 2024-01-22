الكويت.. تسريح 6 عسكريين ظهورا بفيديو وهم يشاركون بشجار
القرار صدر من لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية
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تم تسريح 6 عسكريين من العمل في الكويت بعد ظهورهم في فيديو متداول وهم يشاركون في مشاجرة.
ورصد الفيديو المتداول العسكريين وهم في مشاجرة بمخفر شمال غرب الصليبيخات الأسبوع الماضي.
تسريح 6 عسكريين من العمل في #الكويت بعد ظهورهم في فيديو متداول وهم يشاركون في مشاجرة pic.twitter.com/vyZhE9za8W— العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) January 22, 2024
القرار صدر من لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية، بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشمل التسريح 3 عسكريين من مباحث المرور، و2 من المباحث الإدارية، وواحد من الأمن العام، إضافة إلى معاقبة ضابط بالخصم والحبس العسكري وتأخير رتبة.
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