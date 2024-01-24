اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد - كونا
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد - كونا

تعيين رئيس الوزراء الكويتي نائبا للأمير حال غيابه

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أصدر أمرا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبا للأمير طوال فترة غيابه عن البلاد.

أسلحة متطورة ومدربون وسفينة.. كيف تدعم إيران الحوثيين إيران الشرق الأوسط أسلحة متطورة ومدربون وسفينة.. كيف تدعم إيران الحوثيين

وقالت الوكالة إن المادة الثانية من الأمر الأميري تنص على أن "يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي للعهد".

مادة اعلانية

وكان أمير الكويت قد أصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وكان أمير الكويت قد قبِل، يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، التي دعاها إلى تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وهذه أول حكومة في عهد الشيخ مشعل الذي تولى الحكم يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد وفاة أمير الكويت السابق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وول ستريت جورنال تكشف سبب لجوء واشنطن إلى قصف مواقع الحوثيين وول ستريت جورنال تكشف سبب لجوء واشنطن إلى قصف مواقع الحوثيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط