مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني بهجوم مسلح في الصومال

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أمس السبت، عن مقتل 3 جنود اماراتيين وضابط بحريني، اضافة لاصابة اثنين آخرين، بعد تعرضهم لـ "عمل إرهابي" في الصومال، وأوضحت أن مقتلهم جاء "أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال، في إطار التعاون العسكري بين البلدين". فيما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر عسكري صومالي، أن منفذ الهجوم هو أحد الجنود المتدربين في تنظيم "القاعدة" المتطرف.

وقالت الوزارة في حسابها بمنصة "X" التواصلية: "تعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة".

وأشارت الوزارة إلى أن الواقعة حصلت "أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وأنهت بتعزية قالت فيها: "تتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين" واختتمت بالقول: "وتفيد الوزارة بأن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم".

والمعروف عن "حركة الشباب" الصومالية أنها تقاتل منذ أكثر من 16 عاما الحكومة الفيدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي، والتيولم يصدر عنها أي تعليق على الحادثة بعد.