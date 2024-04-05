إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي

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أعلنت لجان رئيسية نتائج الدوائر الانتخابية الـ5 المخصصة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة الرسمية إن اللجان الرئيسية في كل من الدوائر الانتخابية الـ5 أعلنت الفائزين بعضوية المجلس عن تلك الدوائر، والبالغ عددهم 50 فائزًا بمعدل 10 فائزين عن كل دائرة.

وبحسب الوكالة الرسمية، تنافس في الدائرة الثالثة 32 مرشحًا على 143693 صوتًا انتخابيًا (68991 ناخبًا - 74702 ناخبة)، فيما تنافس في الدائرة الرابعة 48 مرشحًا على 220932 صوتًا (106534 ناخبًا - 114398 ناخبة).

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، مساء أمس الخميس، في الدوائر الانتخابية الخمس، للانتخابات البرلمانية، التي جرت على نظام الصوت الواحد، ما يعني أن لكل ناخب الحق بمنح صوته لمرشح واحد فقط.

وكانت صناديق الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة 12 من ظهر يوم الخميس، أمام نحو 835 ألف ناخب وناخبة لاختيار أعضاء مجلس الأمة الـ50 في 5 دوائر انتخابية لولاية مدتها 4 سنوات.

وانتهت عملية الاقتراع الساعة 12 من مساء يوم الخميس، في الانتخابات التي تنافس فيها 200 مرشح ومرشحة، ويفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

وتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحًا على (104038 صوتًا انتخابيًا)، 50398 ناخبًا - 53640 ناخبة، في حين تنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحًا على 95302 صوت (46639 ناخبًا - 48663 ناخبة).

بينما تنافس في الدائرة الانتخابية الخامسة 40 مرشحًا على 270768 صوتًا انتخابيًا (133386 ناخباً - 137382 ناخبة).