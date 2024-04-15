سيول في عُمان تودي بـ17 شخصاً على الأقل معظمهم تلاميذ

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توفي 17 شخصًا على الأقلّ معظمهم تلاميذ، جراء سيول في سلطنة عُمان نجمت عن هطول أمطار غزيرة منذ الأحد في الدولة الخليجية، وفق ما أفادت السلطات.

سيول جارفة تسفر عن وفاة 12 شخصاً بينهم 9 طلبة في #سلطنة_عُمان بعدما حاصرتهم مياه الأمطار.. والبحث جارٍ عن 5 مفقودين آخرين#العربية pic.twitter.com/34riGhQCw7 — العربية (@AlArabiya) April 14, 2024

وأفادت "المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة" في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية مساء الأحد عن "تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم" هم مواطنان وأجنبي إضافة إلى تسعة تلاميذ في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد على بُعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط.

وعُثر الاثنين على جثث ثلاثة أشخاص وطفل، وفق أفادت الوكالة في عدة منشورات على منصة "إكس".

وغرد الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي بتعزية السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ولأهل عمان ولجميع طلاب العلم في عمان في وفاة طلاب المدرسة في محافظة شمال الشرقية نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة.

خالص تعازينا لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .. ولأهل عمان .. ولجميع طلاب العلم في عمان في وفاة طلاب المدرسة في محافظة شمال الشرقية نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة .. قلوبنا معكم .. ومصابكم مصابنا … وأبناؤكم أبناؤنا … رحمهم الله وأسكنهم فسيح… pic.twitter.com/8RFDMtDqQ9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 15, 2024

وتشهد البلاد منذ الأحد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.

وأغلقت المدارس الحكومية والخاصة في معظم المحافظات، الاثنين، وتلقى التلاميذ دروسهم عن بُعد.

غدًا ذروة الحالة الجوية التي تؤثر على بعض محافظات سلطنة عُمان.https://t.co/pUfHhvpBji#العُمانية pic.twitter.com/R79kSgj12m — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 15, 2024

وتدخلت القوات الجوية العُمانية عشرات المرات منذ الأحد، لإنقاذ مواطنين عالقين بسبب الفيضانات، بحسب المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة.

ويُتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة في سلطنة عُمان ذروتها الثلاثاء، على أن تستمرّ حتى مساء الأربعاء، وستتأثر بها في الساعات المقبلة دول خليجية أخرى بينها البحرين والإمارات.

#عاجل



مجلس الوزراء يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر وأهالي الطلبة الذين توفاهم الله تعالى في محافظة شمال #الشرقية.#العُمانية pic.twitter.com/r6ueghWa8y — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 15, 2024