مشاهد من سيول عمان التي راح ضحيتها 12 تلميذاً تجرف أمامها الأخضر واليابس

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مروعة للسيول الجارفة التي اجتاحت سلطنة عمان، والتي تظهر إزاحتها للسيارات والأشجار وكل مايقف في طريقها.

وتوفي 17 شخصًا على الأقلّ معظمهم تلاميذ، جراء تلك التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة منذ الأحد في الدولة الخليجية، وفق ما أفادت السلطات.

سيول جارفة تسفر عن وفاة 12 شخصاً بينهم 9 طلبة في #سلطنة_عُمان بعدما حاصرتهم مياه الأمطار.. والبحث جارٍ عن 5 مفقودين آخرين#العربية pic.twitter.com/34riGhQCw7 — العربية (@AlArabiya) April 14, 2024

وأفادت "المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة" في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية مساء الأحد عن "تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم" هم مواطنان وأجنبي، إضافة إلى تسعة تلاميذ في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد على بُعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط.

وعُثر الاثنين على جثث ثلاثة أشخاص وطفل، وفق أفادت الوكالة في عدة منشورات على منصة "إكس".

خالص تعازينا لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .. ولأهل عمان .. ولجميع طلاب العلم في عمان في وفاة طلاب المدرسة في محافظة شمال الشرقية نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة .. قلوبنا معكم .. ومصابكم مصابنا … وأبناؤكم أبناؤنا … رحمهم الله وأسكنهم فسيح… pic.twitter.com/8RFDMtDqQ9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 15, 2024

وغرد الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي بتعزية السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ولأهل عمان ولجميع طلاب العلم في عمان في وفاة طلاب المدرسة في محافظة شمال الشرقية، نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة.

وتشهد البلاد منذ الأحد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.

وأغلقت المدارس الحكومية والخاصة في معظم المحافظات، الاثنين، وتلقى التلاميذ دروسهم عن بُعد.

وتدخلت القوات الجوية العُمانية عشرات المرات منذ الأحد، لإنقاذ مواطنين عالقين بسبب الفيضانات، بحسب المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة.

ويُتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة في سلطنة عُمان ذروتها، الثلاثاء، على أن تستمرّ حتى مساء الأربعاء، وستتأثر بها في الساعات المقبلة دول خليجية أخرى بينها البحرين والإمارات.