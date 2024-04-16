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من سماء دبي
من سماء دبي

فيديو يرصد لحظات وصول العاصفة الماطرة إلى سماء دبي

دبي - العربية.نت
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رصد مقطع فيديو نشر على نطاق واسع على مواقع التواصل اليوم الثلاثاء اللحظات الأولى لوصول العاصفة الماطرة إلى سماء مدينة دبي في الإمارات.

وأظهر المقطع الذي التقط بتقنية "تايم لابس" الغيوم والسحب التي غطت الإمارة قبل أن تنهمر الأمطار الغزيرة.

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توقف الرحلات في مطار دبي

إلى هذا، أعلنت مطارات دبي توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

وطالبت مؤسسة مطارات دبي في بيان لها المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران.

جاء في البيان "بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة. وعليه، تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى".

إلغاء 9 رحلات

وقالت المؤسسة في حسابها على منصة "إكس"، إنه بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة. وعليه، تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى.

وأضافت: "نحث المسافرين على التحقق من حالة الرحلة مع شركات الطيران".

وتابعت: "‏إذا كنت مسافراً من مطار دبي الدولي اليوم، يرجى تخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار واستخدام مترو دبي"، مشيرة إلى أنه تم تمديد ساعات عمل المترو حتى الساعة 3 صباحاً.

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