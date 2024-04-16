واد توفي فيه 10 أطفال في عمان.. كاميرا العربية ترصد

دقيقتان للقراءة

رصدت كاميرا العربية موقع الوادي الذي شهد وفاة 10 أطفال وإصابة آخرين جراء الفيضانات المدمرة في سلطنة عمان.

كاميرا #العربية داخل أحد الوديان المتضررة جراء الفيضانات في سلطنة #عمان.. وشاهد عيان: المياه جرفت السيارات أمامها pic.twitter.com/QsVk6kv0iz — العربية (@AlArabiya) April 16, 2024

"تجريف السيارات"

وتحدث شاهد عيان للعربية عن اللحظات الأولى لوصول العاصفة المطرية على السلطنة، قائلا إنه صدرت تنبيهات منذ 5 أيام، مؤكدا أن شدة السيول تسببت في تجريف عدد من السيارات.

وقال إن الأمطار تسببت في أضرار كبيرة في الممتلكات، موضحا أن الخسارة الكبيرة هي فقدان الأطفال.

تعليق الدراسة

إلى ذلك، أعلنت الطوارئ العمانية تعليق الدراسة بجميع المحافظات عدا ظفار والوسطى يوم غد الأربعاء بسبب الحالة المطرية المستمرة في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أنه نظرًا إلى التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بغزارة الأمطار المتوقعة، وإلى متابعة اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة مع المعنيين واستمرار تأثر مختلف محافظات سلطنة عُمان بـ"منخفض المطير"، فقد تقرر استمرار تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بُعد في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في جميع محافظات سلطنة عُمان باستثناء محافظتي: ظفار والوسطى، وذلك ليوم غدٍ الأربعاء، على أن تُستأنف الدراسة في المدارس يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024.

وفاة 18 شخصاً

وأعلنت السلطات وفاة 18 شخصاً على الأقل، بينهم 10 تلاميذ، جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم، في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد على بعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط.

بدورها، أكدت وزارة التربية والتعليم في عُمان، وفاة الطلاب بعد أن حاصرت السيول العديد من المركبات التي كانت تقل الصغار، ولا يزال آخرون مفقودين.

عاصفة ماطرة

وتشهد البلاد منذ يوم الأحد الماضي عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.

كما يُتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة في سلطنة عُمان ذروتها، اليوم الثلاثاء، على أن تستمر حتى مساء الأربعاء، وستتأثر بها في الساعات المقبلة دول خليجية أخرى بينها البحرين والإمارات.