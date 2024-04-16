"ابقوا بمنازلكم توجد حالة مطرية ثانية".. تحذير جديد في سلطنة عمان

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"الرجاء البقاء في منازلكم توجد حالة مطرية ثانية"، بهذه الكلمات حذر طيران شرطة عُمان مساء اليوم الثلاثاء أهالي ولاية شناص، وذلك مع استمرار المنخفض الجوي التي تشهده البلاد.
الرجاء البقاء في منازلكم يوجد حالة مطرية ثانية.. طيران شرطة عمان السلطانية يحذر أهالي ولاية #شناص @WeatherOmanya— العربية - سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) April 16, 2024
#منخفض_المطير #سلطنة_عمان pic.twitter.com/AjXqhCjcBh
يأتي ذلك، فيما تتواصل الحالة المطرية في السلطنة حيث انتشرت فيديوهات مروعة للسيول الجارفة التي اجتاحت الشوارع وأغرقت الطرق والسيارات وتحولت إلى سيول في بعض المناطق.
كما أظهرت مشاهد جديدة تأثر الشارع البحري بولاية صحار جراء جريان الأودية بغزارة، حيث تكسر اسفلت الشارع إلى عدة قطع وتحول إلى نهر لونه بني.
إلى ذلك، أعلنت الطوارئ العمانية تعليق الدراسة بجميع المحافظات عدا ظفار والوسطى يوم غد الأربعاء بسبب الحالة المطرية المستمرة في البلاد.
شاهد.. تأثر الشارع البحري بولاية #صحار جراء جريان الأودية بغزارة— العربية - سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) April 16, 2024
#منخفض_المطير #سلطنة_عمان @WeatherOman pic.twitter.com/EWtvF8KnH1
وأعلنت السلطات وفاة 18 شخصا على الأقل، بينهم 9 تلاميذ، جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم، في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد على بعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط.
بدورها، أكدت وزارة التربية والتعليم في عُمان، وفاة الطلاب بعد أن حاصرت السيول العديد من المركبات التي كانت تقل الصغار، ولا يزال آخرون مفقودين.
وتشهد البلاد منذ يوم الأحد الماضي عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.
كما يُتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة في سلطنة عُمان ذروتها، اليوم الثلاثاء، على أن تستمر حتى مساء الأربعاء، كما تأثرت بها دول خليجية أخرى بينها البحرين والإمارات والكويت.
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