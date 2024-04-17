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بعد ليلة عاصفة عطلت الرحلات.. تكدس للمسافرين في مطار دبي

دبي - العربية.نت
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بعد يوم عاصف و"تاريخي" عاشته مدينة دبي، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية، أظهرت صور جديدة من مطارها الدولي عددا من العالقين نتيجة الأحوال الجوية السيئة.

وفي فيديو يظهر مكتب طيران الإمارات في "تريمنال 3" وأمامه يتكدس عدد كبير من المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم أو تم تأجيلها بسبب الطقس.

وأعلن حساب "دعم طيران الإماراتية" اليوم الأربعاء، تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين مدينة دبي من الساعة 8:00 صباحًا يوم 17 أبريل حتى منتصف الليل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ونصح طيران الإماراتية جميع العملاء الذين لديهم رحلات مقررة اليوم بعدم الذهاب إلى المطار لأن التسجيل لجميع الرحلات الجوية معلقاً للحفاظ على السلامة.

كما أضاف "تعمل طيران الإمارات جاهدة لاستعادة عملياتنا المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين".

اضطرابات كبيرة

من جانبه، قال مطار دبي الدولي اليوم الأربعاء إنه يواجه اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية ويعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف في بيان أن الرحلات الجوية شهدت تأخيرات أو تم تحويل مساراتها، كما تأثرت بعدم تمكن الطواقم من التواجد في أماكنها والاضطلاع بعملها، مضيفاً أن التعافي سيستغرق بعض الوقت.

بينما استأنفت شركة فلاي دبي رحلاتها جزئياً من مطار دبي الدولي اعتباراً من الساعة 10:00 صباح اليوم 17 أبريل. وسيتم تشغيل عدد من الرحلات المغادرة المختارة من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي على أن تستأنف الرحلات المجدولة بعد الساعة 20:00 (بتوقيت دبي)، بينما من المقرر استئناف الرحلات من المبنى رقم 3 بعد منتصف الليل.

وأمس الثلاثاء، عاشت الإمارات يوما "تاريخيا"، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وفيما يتوقع أن تستمر العاصفة اليوم الأربعاء مع انحسارها تدريجيا بأوقات لاحقة، دعت السلطات الإماراتية إلى الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، وتفادي الخروج إلا للضرورة.

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