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من الأمطار على دبي 16-4-2024 (رويترز)
من الأمطار على دبي 16-4-2024 (رويترز)

خلال 75 عاماً.. الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار في تاريخها

دبي - العربية.نت
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في هطول هو الأكبر منذ 75 عاماً، شهدت دولة الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

من الأمطار على دبي 16-4-2024 (رويترز)
من الأمطار على دبي 16-4-2024 (رويترز)

فقد أكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي للدولة، منذ بداية تسجيل البيانات المناخية.

تسجيل كميات أمطار أكبر

فيما من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

دبي (رويترز)
دبي (رويترز)

وذكر المركز أنه حتى الآن، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك، سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.

دبي (رويترز)
دبي (رويترز)

يذكر أن محطة الشويب كانت قد سجلت 287.6 ملم بتاريخ 2016/3/9.

ويمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثًا استثنائيًا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام.

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