صراخ وهلع.. مشهد لأب عانق ابنته وسط سيول عمان

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مع ترقب انحسار المنخفض الجوي الذي غلف سلطنة عمان والإمارات، فضلا عن أجزاء من البحرين خلال الساعات الماضية، بدأت تطفو إلى العلن العديد من المشاهد التي تحبس الأنفاس.

التصوير من معلمات مدرسة الروضة يوم الأحد الفائت

..... صرخة وهلع طلابنا ، ونحن نحاول نأخذهم لمكان آمن بعد ما حاصرنا الوادي من كل جهة. وعينكم على ولي الأمر اللي لطف ربكم بحاله عند المدخل الرئيسي مع طفلته.#منخفض_المطير#الخيمة_العمانية pic.twitter.com/ooDAWptsEY — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) April 16, 2024

فقد وثق أحد الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل للفيضانات والسيول الهائلة في عمان، مشهدا يخطف القلوب لوالد هم إلى اصطحاب طفلته الصغيرة من مدرستها، مع بدء هطول الأمطار بغزارة.

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ووثقت معلمة في مدرسة الروضة العمانية على ما يبدو، لحظات عسيرة، لهذا الأب الذي وقف وسط بحر السيول، متشبثا بصغيرته، حائراً أين يهرب بها، لحمايتها.

كما أظهر الفيديو بعض السيارات إلى جانب هذا الوالد تجرفها السيول وتغرق، في مشهد أشبه بالأفلام السينمائية.

وفاة 9 طلاب

أتى ذلك، بعدما أعلنت السلطات العمانية أمس وفاة 18 شخصا على الأقل، بينهم 9 تلاميذ، جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم، في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد، على بُعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط.

وتشهد عمان منذ يوم الأحد الماضي عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.

فيما يتوقع أن تستمر تلك الأحوال الجوية السيئة التي بلغت ذروتها في سلطنة عمان أمس حتى مساء الأربعاء.