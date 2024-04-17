كأن الأمطار لم تغمره.. صور مذهلة من مدرج مطار دبي

1 دقيقة للقراءة

في أقل من 24 ساعة من ليلة عاصفة عاشتها مدينة دبي، عاد مدرج مطار دبي الدولي كما كان في السابق واختفت أي آثار للأمطار الغزيرة التي غطت المكان وحولت مساحات شاسعة منه إلى بحيرات.

وأظهرت صور خاصة لـ"العربية/الحدث"، المدرج حيث تقف طائرات الإماراتية والأرض جافة تماماً وكأن لا أمطار وصلت إلى هذه المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حساب "دعم طيران الإماراتية"، تعليق رحلات المسافرين المغادرين مدينة دبي من الساعة 8:00 صباحًا يوم 17 أبريل حتى منتصف الليل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ونصح طيران الإماراتية جميع العملاء الذين لديهم رحلات مقررة اليوم بعدم الذهاب إلى المطار لأن التسجيل لجميع الرحلات الجوية معلقاً للحفاظ على السلامة.

بينما استأنفت شركة فلاي دبي رحلاتها جزئياً من مطار دبي الدولي اعتباراً من الساعة 10:00 صباح اليوم 17 أبريل. وسيتم تشغيل عدد من الرحلات المغادرة المختارة من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي على أن تستأنف الرحلات المجدولة بعد الساعة 20:00 (بتوقيت دبي)، بينما من المقرر استئناف الرحلات من المبنى رقم 3 بعد منتصف الليل.

وأمس الثلاثاء، عاشت الإمارات يوما "تاريخيا"، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.