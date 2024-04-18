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من سيول عمان
من سيول عمان
كوارث طبيعية

ارتفاع عدد الوفيات جراء الطقس السيئ في سلطنة عمان إلى 21

موجة من الطقس السيئ ضربت المنطقة وشهدت عواصف عاتية وأمطارا غزيرة غير مسبوقة

العربية.نت - وكالات
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قالت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس، إن عدد الوفيات جراء المنخفض الجوي الذي ضرب السلطنة ارتفع إلى 21، بعد العثور على امرأة عمانية مفقودة في منطقة الشريخة بولاية محوت، ورجل يحمل جنسية دولة آسيوية في ولاية صحم وقد فارقا الحياة.

وأضافت الوكالة الرسمية أن البحث لا يزال جارياً عن مفقودين اثنين آخرين.

كانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عمان قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الحالي تعليق العمل في المدارس في أغلب أنحاء البلاد، واعتمدت حكومة دبي في الإمارات العمل عن بُعد لثلاثة أيام بعد موجة من الطقس السيئ ضربت المنطقة وشهدت عواصف عاتية وأمطارا غزيرة غير مسبوقة.

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وعطل المنخفض الجوي مناطق واسعة في سلطنة عمان والإمارات وامتد تأثيره أيضا إلى اليمن.

وأعلنت عمان والإمارات أمس الأربعاء انتهاء موجة الطقس السيئ، وأعاد مطار دبي الدولي تدريجيا فتح إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين لرحلات طيران الإمارات وفلاي دبي بعد تعليقها بسبب الطقس.

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