الإمارات تتعافى من أعنف فيضانات منذ 75 عاما.. وحاكم دبي: الأزمات تظهر معادن الدول

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أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات، فجر الخميس، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد والشركاء الاستراتيجيين، انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به مختلف مناطق الدولة، وذلك بعد انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجياً، فيما تعود الحركة الطبيعية لمطار دبي الدولي تدريجيا صباح اليوم، بعد أن شهدت حالة من الارتباك بسبب مياه الأمطار.

هذا وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه بمنصة "إكس": "نحمد الله على نعمته وفضله بسلامة الجميع في دولة الإمارات نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مررنا بها.. بلادنا في خير وسلامة بمتابعة وحرص وقيادة أخي رئيس الدولة حفظه الله.. وبجهود الفرق المخلصة من مواطنين ومقيمين التي تواصل الليل بالنهار".

وقال حاكم دبي: "الأزمات تظهر معادن الدول والمجتمعات.. والأزمة المناخية الطبيعية التي مررنا بها أظهرت حرصاً ووعياً وتماسكاً وحباً كبيراً لكل ركن من أركان الدولة من جميع المواطنين والمقيمين فيها.. حفظ الله دولة الإمارات ومجتمعها وأدام ومجدها وعزها وسلامتها".

نحمد الله على نعمته وفضله بسلامة الجميع في دولة الإمارات نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مررنا بها … بلادنا في خير وسلامة بمتابعة وحرص وقيادة أخي رئيس الدولة حفظه الله .. وبجهود الفرق المخلصة من مواطنين ومقيمين التي تواصل الليل بالنهار ..



الأزمات تظهر معادن الدول… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 17, 2024

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية، أكدت وزارة الداخلية بالإمارات أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية، كما كانت اللجنة العليا للأمن الداخلي في حالة انعقاد دائم خلال الحالة الجوية، لضمان الاستجابة السريعة واستمرارية الأعمال، وستبقى تلك الفرق مستمرة في أعمالها حتى إتمام مرحلة التعافي، وستواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والدوريات الشرطية مهامها في تأمين طرق وأماكن جريان المياه والأودية ومخارج السدود وتنظيم حركة السير وسحب المياه المتراكمة، وصولاً إلى الاستعادة الكاملة للحياة الطبيعية في جميع المرافق المدنية.

وثمّنت الوزارة دور الجهات المعنية وكيفية تعاملها خلال المنخفض الجوي، مشيرة إلى أنها أسهمت في تقليل التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية غير الاعتيادية، من خلال الاستجابة المتكاملة التي اتسمت بالاستباقية والاحترافية، وأسهمت بإيجابية كبيرة في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الاستقرار والسلامة في المجتمع.

كما أشادت الوزارة بالدور الإيجابي للمسؤولية المجتمعية والتي أكدها وعي الجمهور ودوره الإيجابي خلال فترة مرور المنخفض الجوي، وذلك من خلال ثقته في أجهزة الدولة للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة، ومتابعته للمستجدات من خلال قنوات الدولة الرسمية، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في التقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

وكانت عاصفة عاتية اجتاحت دولة الإمارات وسلطنة عُمان هذا الأسبوع متسببة في هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي، غمرت الطرق السريعة والمنازل وعطلت حركة المرور وحاصرت الناس في بيوتهم.

وقد عاشت الإمارات الثلاثاء يوما وُصف بالـ"تاريخي"، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وكانت الأرصاد البحرية الإماراتية كشفت أن كمية الأمطار التي تعرضت لها الدولة خلال 15 دقيقة فقط تجاوزت 30 ملم، فيما كمية الأمطار تخطت 259 ملم في بعض المناطق.

وأضافت أن الجزء الشمالي من الدولة شهد أكبر كميات من الأمطار.

وأعلنت حكومة دبي تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها ليومين إضافيين بعد إقراره منذ أمس الثلاثاء.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة "إكس" أن اليوم الخميس وغدا الجمعة سيكون العمل خلالهما لموظفي الجهات التابعة للحكومة عن بعد باستثناء الوظائف التي تتطلب الحضور، وذلك "دعماً لجهود الفرق الميدانية وفرق الطوارئ".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد وجه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد بدراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، إثر الأمطار التي شهدتها البلاد وتقديم الدعم لجميع الأسر المتضررة.

وفي وقت لاحق من الأربعاء، أفادت الوكالة الإماراتية بأن شركة طيران الإمارات مددت تعليق إنجاز إجراءات السفر للمغادرين من دبي حتى صباح اليوم الخميس.

وكان الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، أكد أن عمليات استقبال المسافرين ستبدأ من التاسعة صباح الخميس، وأن مطار دبي سيفتح أبوابه من جديد من السادسة صباحا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمطارات دبي لـ "العربية" و"الحدث" أنه ما زالت العمليات متقلبة، بسبب تداعيات موجة الطقس.

وقال إن إدارة المطار واجهت موجة أمطار غير مسبوقة لمدة 36 ساعة، مشيراً إلى أن الأمطار أجبرتهم على إلغاء 150 رحلة خلال 24 ساعة.

كذلك عبر عن أمله بالعودة إلى العمليات الطبيعية خلال 24 ساعة.